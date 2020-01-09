شكرا لقرائتكم خبر عن رائحته لها تأثير مهدئ.. ماهى فوائد المطر لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مياه الأمطار من الأشياء التى تجعلك تشعر بالسعادة وتحسن حالتك النفسية وإنتاجيتك وعلاقتك بالآخرين، وفقاً لما أثبتته العديد من الأبحاث والدراسات العلمية، وبعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة من الطقس السئ والأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة، نقدم لكم فى هذا التقرير فوائد المطر للصحة، بحسب ما ذكر موقع the healthy.



فوائد المطر

فوائد المطر لصحتكالمطر يجعلك أكثر إنتاجية في العمل

في دراسة أجريت عام 2012، وجد باحثون بكلية هارفارد للأعمال أن الموظفين في أحد البنوك اليابانية متوسطة الحجم أنهوا مشاريعهم بشكل أسرع في الأيام الممطرة مما فعلوه في الأيام المشمسة.

رائحة المطر لها تأثير مهدئ

أنت لست الوحيد الذي يحب رائحة الهواء أثناء هطول الأمطار، حيث إن الرائحة المميزة للمطر تسمى Petrichor ، والرائحة ، وفقًا لـ Live Science ، وهو الهباء الجوي، أو جزيئات الهواء الملوث الذي يحمل الفيروسات والبكتيريا التي تم إطلاقها بعد أن سقطت قطرات المطر على الأرض، عندما تقطع قطرات المطر سطح التربة المنفتح، فإنها تشكل فقاعات تطفو إلى الأعلى، بمجرد أن تنفجر هذه الفقاعات في الهواء، فإنها تخلق رائحة منعشة.

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يقول العلماء إن الأمطار الخفيفة على الأرض الجافة ستخلق رائحة أقوى بسبب ارتفاع إنتاج الهباء الجوي.



فوائد المطر

يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية في يوم ممطر

قضاء بعض الوقت في طقس بارد قد يساعد فى حرق السعرات الحرارية، فعندما يرتعش جسمك في درجات حرارة معتدلة البرودة فإنه يحرق الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم.

في دراسة نشرت في مجلة Trends in Endocrinology and Metabolism ، لاحظ علماء من جامعة ماستريخت في هولندا أن "التعرض المنتظم للبرد المعتدل قد يوفر استراتيجية بديلة صحية ومستدامة لحرق الدهون."

قد تشعر أنك أقرب إلى الأصدقاء والعائلة

في دراسة أجريت عام 2012، وجدت جامعة نيوكاسل أنه عندما يكون الطقس ممطرًا أو باردًا، يزداد طول المكالمات الهاتفية مع الأصدقاء والعائلة.