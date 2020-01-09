من المهم التعرف على فوائد الصمغ العربي للتخسيس وطريقة استخدامه من اجل الحصول على افضل النتائج. فهو يعتبر من الخيارات الجيدة للأشخاص الذي يعانون من الوزن الزائد. ويتوفر بأربعة انواع اساسية هي الهشاب والطلحة واللبان وصمغ المن. وقبل استخدام اي منها لنحت الجسم من الضروري اولاً معرفة بعض المعلومات الضرورية عن فوائد الصمغ العربي للتخسيس وطريقة استخدامه الصحيحة.



فوائد الصمغ العربي للتخسيس كثيرة وطريقة استخدامه سهلة جداً. وقبل هذا من المفيد التعرف على الفوائد التي يعود بها على على الصحة عموماً.

1 يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي. ولهذا من المفيد اضافته الى بعض انواع الطعام.

2 يعزز طاقة الجسم ويزيد النشاط. والسبب انه يحتوي على سكريات طبيعية منها الارابينوز والرايبوز.

3 يزود الجسم بالمعادن والعناصر المفيدة للصحة كما انه يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف الضرورية لتعزيز عملية الهضم اضافة الى الكربوهيدرات والبروتينات.

فوائد الصمغ العربي للتخسيس

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يتسم الصمغ العربي اذاً بالكثير من الخصائص التي تجعل استخدامه لخسارة الوزن خياراً جيداً.

1 يساعد استهلاكه على تخليص الجسم من السموم والفضلات الضارة. ولهذا يمكن اضافة القليل منه الى اي نظام غذائي يساعد على خسارة الوزن.

2 تحد هذه المادة من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وتحفز عملية حرق السعرات الحرارية.

3 يحد مشروب الصمغ العربي من انتفاخ الامعاء المزعج والمؤلم احياناً.

4 يساعد تناوله على تخفيف الرغبة في تناول الطعام ولهذا يمكن الاعتماد عليه باعتباره كابحاً للشهية.

5 يمنع ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

6 يحد من حدوث مشكلة الامساك لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يعانون من ذلك في مرحلة اتباع حمية تهدف الى استعادة الرشاقة.

7 يعزز عمل الجهاز الهضمي ويساهم في كبح ارتفاع مستوى السكر في الدم.





كيفية استخدام الصمغ العربي للتخسيس

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بعد معرفة فوائد الصمغ العربي للتخسيس يجب التعرف على ابرز طرق استخدامه. ولهذا يجب القيام ببعض الخطوات السهلة.

الطريقة الاولى

• تتطحن كمية مناسبة من الصمغ جيداً حتى يتحول الى بودرة ناعمة.

• يتم تناول ملعقتي طعام منه في الصباح وقبل حلول موعد الفطور.

الطريقة الثانية

• تضاف ملعقتا طعام منه الى معلقتي طعام من الماء ويتم تناول المزيج في المساء قبل وجبة العشاء.

الطريقة الثالثة

• تضاف معلقتان صغيرتان من مسحوق المستكة الى كوب من الماء الفاتر ويتم تحريك المكونين جيداً. يترك المزيج يرتاح لمدة لا تقل عن ساعتين ويمكن شربه مرتين يومياً، في الصباح قبل الفطور وفي المساء قبل الذهاب إلى النوم.

الطريقة الرابعة

• من المفيد اضافة ملعقتين صغيرتين من مسحوق الصمغ العربي الى الاطباق اليومية والمشروبات.

• وينصح ايضاً بشرب كوب من الماء الفاتر مع ملعقتين صغيرتين من الصمغ العربي في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم قبل تناول طعام الفطور.



الاعراض الجانبية



بعد التعرف على خصائصه المفيدة من المهم ايضاً الانتباه الى بعض الاعراض الجانبية والآثار السلبية التي قد تترتب على تناول الصمغ العربي.

• قد يؤدي هذا الى المعاناة من بعض انواع الحساسية.

• قد يسبب بعض المشاكل على مستوى الجهاز التنفسي.

• يمكن ان يسبب بعض الامراض الجلدية.

• قد ينعكس تناوله سلباً على صحة الكلى والكبد.

ولهذا السبب والى جانب التعرف على فوائد الصمغ العربي للتخسيس وطرق استخدامه من الضروري اولاً استشارة الطبيب الاختصاصي منعاً للمعاناة من اي مشكلة صحية.