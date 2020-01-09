صورة غريبة لـ"ميغان ماركل" قبل "قرار التنازل عن الملكية"

رصدت عدسات المصورين، الأربعاء، ميغان ماركل من دون خاتم الزواج، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلانها والأمير البريطاني هاري اعتزامهما التنازل عن أدوارهما الملكية، وكشفت مصادر إعلامية أن الصورة التقطت حين كانت ماركل تزور مسرح دورفمان الوطني في العاصمة لندن، في أول نشاط رسمي للأميركية ميغان، منذ نحو 6 أسابيع، حيث كانت تستفيد من "عطلة" بالتزامن مع رأس السنة الميلادية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الصور أظهرت ماركل، التي لم تكن بصحبة زوجها حفيد الملكة إليزابيث، وهي تهم بالخروج من المسرح، فيما لم يظهر أي أثر لخاتم الزواج في أصابع يدها، وتساءل متابعون للعائلة الملكية في بريطانيا عن سبب عدم وضع دوقة ساسيكس الختام في إصبعها، لاسيما وأن ذلك يتزامن مع إعلانها وزوجها "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".

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وقال الأمير هاري وزوجته في بيان نشراه الأربعاء، على صفحتهما في "إنستغرام"، "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نجري تحولا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة"، وأضافا، "نعتزم التراجع كعضوين بارزين في العائلة الملكية، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

وأشار هاري وميغان إلى أنهما "يخططان الآن لتحقيق توازن في الوقت الذي يمضيانه بين بريطانيا وأميركا الشمالية، مع مواصلة احترام واجبهما تجاه الملكة والكومنولث"، وكشفت "ذا صن"، نقلا عن مصادرها، أن الزوجين سيقضيان "وقتا لا بأس به" في كندا، خلال الأشهرة المقبلة، وتابعت أنهما بدءا في عقد محادثات مع عائلتيهما حول "خططهما المستقبلية"، مشيرة إلى أن هذه النقاشات في "مرحلة مبكرة للغاية"، ويحظى هاري وميغان بلقب دوق ودوقة ساسيكس، وشكلت علاقتهما العاطفية محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بسبب نمط حياتهما المختلف تماما عن بعضهما البعض، والانقسامات التي أثارتها علاقتهما في العائلة المالكة.

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