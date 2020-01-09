نانسي بيلوسي تسعى للحد من سلطات دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران

قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأميركي إن المجلس سيصوت على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران وذلك بعد إفادة قدمت للأعضاء لم تبدد القلق تجاه استراتيجية الإدارة وقراراتها. وأضافت بيلوسي في بيان "اليوم ومن أجل النهوض بواجبنا بالحفاظ على أمن الأميركيين سيمضي المجلس قدما في بحث تشريع بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران". قد يهمك ايضاً: نانسي بيلوسي تؤكد أن دونالد ترامب اعترف بارتكاب أعمال ترقى إلى "الارتشاء" نانسي بيلوسي تتوقع بدء جلسات "مساءلة" ترامب هذا الشهر

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