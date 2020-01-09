شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين.. كيف تؤثر قلة النوم على أدائك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلة النوم من المشاكل الشائعة التى تؤثر علينا، حيث إن قلة النوم أو الأرق وغيرها من مشكلات النوم تجعلك تشعر بالتعب والتوتر وقلة التركيز فى اليوم التالى، وقلة النوم لا يؤثر فقط على حالتك المزاجية ولكنه يؤثر أيضاً على أدائك الرياضي، إذا كنت تمارس الرياضة، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



قلة النوم

وقال رالف داوني، أخصائي اضطرابات النوم، إن فقدان ساعات قليلة من النوم يمكن أن يغير أداءك الرياضى، مضيفاً أن أكبر ضرر في فقدان النوم يكون للأشخاص في رياضات التحمل مثل: الجرى أو ركوب الدراجات.

ويرجع ذلك أساساً إلى أن قلة النوم تقلل من الدافع، أو الحافز وهو محرك رئيسي في الحفاظ على الأداء في رياضات التحمل.

مع هذه الرياضة، غالبًا ما لا يجد الرياضيون الحافز الذى يساعدهم على المضي قدمًا حتى النهاية، و كلما قل نومك ، قل احتمال استدعائك لهذا الدافع عندما تحتاج إليه.وأشار رالف داونى "إن فقدان النوم لم يساعد أي شخص أبدًا، لكنه يؤثر على رياضات التحمل أكثر من الرياضة المحدودة المدة".

-إذا كان فقدان النوم يعيق قدرتك الرياضية، فمن الجيد الحصول على قسط إضافي من النوم لتحسين أدائك الرياضي.

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وفي إحدى الدراسات، درس الباحثون أنماط النوم عند اللاعبين في فريق كرة السلة للرجال بجامعة ستانفورد وأفادوا أنه عندما عزز اللاعبون نومهم من معدل أقل من 7 ساعات في الليلة إلى 8.5 ساعات خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 أسابيع ، تحسن أدائهم قاموا بخفض أوقات الركض من 16.2 ثانية إلى 15.5 ، وتحسنت نسبة رميهم بنسبة 9٪ ، وتحسنت نسبة النقاط الثلاث لديهم بنسبة 6٪ وتحسنت الحالة المزاجية ووقت رد الفعل أيضا على مدى الفترة وتقليل التعب.





وتوصي مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية بمواعيد النوم هذه لكل عمر:

-الأطفال في سن المدرسة - من 9 إلى 11 ساعة.

-المراهقون - من 8 إلى 10 ساعات.

-البالغين من 7 إلى 9 ساعات.