إنفوجراف.. مرض "لايم".. الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد مرض "لايم" من أكثر الأمراض التي يسببها القراد في الولايات المتحدة شيوعاً، وينجم عن بكتيريا حلزونية تعرف باسم "يوريليا"، وتنتقل لجسم الإنسان بواسطة قرصة قرادة مصابة. ويتم تشخيص إصابة ما يقرب من 300 ألف أمريكي بهذا المرض كل عام، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن دون تلقي العلاج اللازم يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي. ومن خلال الإنفوجراف التالي نستعرض أعراض مرض "لايم"، والإجراءات الوقائية لمواجهته..



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