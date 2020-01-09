شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض لايم بعد إصابة النجم العالمى جاستين بيبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصابة النجم العالمى جاستين بيبر بمرض لايم نكشف فى التقرير التالى أهم أعراض وعلاج لايم، ومن أهم أسبابه أنه مرض معدي تسببه بكتيريا “Borrelia burgdorferi” وينتقل إلى البشر عن طريق لدغة من القراد وتصبح مصابة بعد إطعامها من الغزلان أو الطيور أو الفئران المصابة، كما يجب أن تكون القراد موجودة على الجلد لمدة 36 ساعة على الأقل لنقل العدوى.



مرض لايم

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، تم التعرف على مرض لايم لأول مرة في بلدة أولد لايم ، كونيتيكت ، في عام 1975، وإنه أكثر الأمراض شيوعًا في أوروبا والولايات المتحدة.

الأشخاص الذين يعيشون أو يقضون وقتًا في المناطق المشجرة المعروفة بانتقال المرض هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

اعراض مرض لايم

قد يتفاعل الأشخاص المصابون بمرض لايم بشكل مختلف، وقد تختلف الأعراض في حدتها.

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وعلى الرغم من أن مرض لايم ينقسم عادة إلى ثلاث مراحل - موضعيًا ومبكرًا ومتأخرًا، إلا أن الأعراض قد تتداخل، وقد يحضر بعض الأشخاص أيضًا إلى المستشفى في مرحلة لاحقة من المرض دون ظهور أعراض.

وهذه بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض لايم:

طفح جلدي دائري مسطح يشبه الشكل البيضاوي الأحمر أو عين الثور في أي مكان على جسمك

إعياء

آلام المفاصل والتورم

آلام العضلات

صداع الراس

حمى

تورم الغدد الليمفاوية

اضطرابات النوم

صعوبة في التركيز

علاج مرض لايم

من الأفضل علاج مرض لايم في المراحل المبكرة، وعلاج المرض الموضعي المبكر عبارة عن دورة بسيطة من 10 إلى 14 يومًا من المضادات الحيوية عن طريق الفم للقضاء على العدوى.

الأدوية المستخدمة لعلاج مرض لايم تشمل:

الدوكسيسيكلين ، أموكسيسيلين ، أو السيفوروكسيم ، والتي هي علاجات الخط الأول في البالغين والأطفال

سيفوروكسيم وأموكسيسيلين ، والتي تستخدم لعلاج النساء اللائي يرضعن

وبعد التحسين والانتهاء من مسار العلاج ، ينتقل مقدمو الرعاية الصحية عادةً إلى نظام الأدوية الشفهية، عادة ما تستغرق الدورة الكاملة للعلاج 14-28 يومًا.