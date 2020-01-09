أسماء بنات تبدأ بحرف الجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - حرف الجيم، هل تريدين اسماً لمولودتك القائمة يبدأ بحرف الجيم، إذا أحببت ذلك فتابعي هذه المجموعة من الأسماء الجميلة... أسماء بحرف الجيم: جيدرة: هي الفتاة قصيرة القامة. جيوان: اللؤلؤة المستديرة. جويس: ويعني الفرح. جوانة: حقيبة العطورات والطيب وملابس العروس. جوان: الخدود الوردية. جهراء: هي الفتاة جميلة الهيئة. جلواء: ذات سعة. جاذبة: من تلفت الأنظار بجمالها. جود: كرم. جودانة: المبالغة في الكرم والجود. Advertisements جوري: نوع من الورد العربي المميز. جليلة: رفيعة القدر والمقام. جذوة: شعلة أو قبس من نار. جهيدة: المرعى المليء بالخضرة. جهيرة: المعلنة. جويدا: المرأة التي تجيد صنع كل شيء. جلسان: الورد الأبيض العطر الرائحة. جونة: شكل الشمس عند الغروب. جنيب: المهرة التي تسير بجوار أختها. جوى: شدة الحب ولوعته. جيلين. المرأة الرقيقة طويلة العنق. جانيت: الجنة أو الحديقة الغناء.

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