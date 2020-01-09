أسماء بنات تبدأ بحرف الثاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 04:41 مساءً - ربما كان اسم زوجك " ثائر" أو "ثوبان"، وتبحثين عن اسم لطفلك يطابق اسم الأب الغالي، فأنت تريدين اسماَ يبدأ بحرف الثاء ولذلك جمعنا لك هذه المجموعة الجميلة من الأسماء فتابعيها.. أسماء بنات جميلة بحرف الثاء: ثمامة : هي أنثى الثعلب. ثنية: طويلة المقام. ثوبية: من تحب الثياب. ثومة: حبة صغيرة من الفضة الخالصة. ثراء: ويعني الغنى. ثباتة: الفتاة المستقيمة الشجاعة. ثامرة: هي فتاة ذات ثمر. ثرى: الرمل المبلل. ثغاء: صوت الشاة. Advertisements ثغامة: زهرة جبلية بيضاء الثمر والزهر. ثابرة: هي الفتاة المداومة والمجدة. ثمية: عشبة نحيلة. ثقاف: أداة من الخشب تثقف بها. ثناء: شكر. ثرا: مجموعة كواكب في السماء. ثمار: ما تجود به الأشجار المثمرة. ثمراء: كثيرة الولد. ثريا: نجفة تعلق لتعطي الضوء. ثنية: طويلة المقام.

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