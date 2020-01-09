شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر نقص الفيتامينات على بشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعًا أن نقص الفيتامينات أو أى مادة مغذية، يؤثر على الصحة العامة للجسم، لكن ربما لم تكن على دراية بحقيقة أن البشرة تظهر أيضًا عليها علامات وأعراض نقص الفيتامينات، حيث تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية التى تساعدنا على أداء مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية المهمة من وظائف القلب والكلى والكبد والعينين والأعضاء المهمة الأخرى.

ويجب الحصول على جميع الفيتامينات وهى A وB وC وD وE وK، التى تحتاج وقتها إلى اتباع نظام غذائى متوازن، أيضا يجب عليك التأكد من حصولك على الكمية المناسبة من كل من هذه الفيتامينات.

ولن يؤثر نقص الفيتامينات على صحتك فحسب وفقا لتقرير موقع "insider" بل يؤثر أيضًا على بشرتك، خاصة الوجه، لأن بشرتك تحتاج أيضًا إلى الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى بالنسب الصحيحة من أجل القيام بوظيفتها الرئيسية، وهى العمل كخط الدفاع الأول لجسمك ضد أى هجوم خارجى.

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تأثير نقص الفيتامينات على البشرة ظهور حب الشباب

يحدث مرض الجلد الاتهابى أو حب الشباب نتيجة الخلل الهرمونى ومع ذلك يمكن أن يكون نقص فيتامين آخر وراء حب الشباب. لان عدم وجود مستويات كافية من فيتامين (أ) و(هـ) يمكن أن يؤدى إلى حب الشباب.

شحوب البشرة

هذا يمكن أن يكون علامة على نقص فيتامين B12، فانخفاض مستويات هذا الفيتامين يمكن أن يكون السبب وراء تشقق الجلد وجفافه وبالتالى شحوب لون البشرة، كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى حالات أخرى مثل ضعف البصر وضيق التنفس والإحساس بالوخز

أفضل مصادر الفيتامينات

فيما يلى بعض من أفضل المصادر الغذائية للفيتامينات A و B و C و D و E و K، والتى تشمل :