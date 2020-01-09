الأنشطة الحركية تقي الأطفال من السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من مخاطر قلة الحركة على الأطفال، إذ ترفع خطر إصابتهم بالبدانة وداء السكري ومشاكل المفاصل وضعف التركيز.



وأوضح أن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة الألعاب، من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال، لذا ينبغي الإقلال من مدة الجلوس أمام هذه الشاشات.

لتجنب المخاطر الصحية، نصح المركز الألماني بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف الساعة يوميا، مشيرا إلى أن الجمباز يعد من الرياضات التي تناسب الأطفال في البداية، كونه يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى.

وأضاف: "يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة".

وتابع: "أيضا يمكن تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية، في حين يمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس الطاولة. أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة".