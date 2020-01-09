قلة النوم وراء شحوب البشرة وظهور التجاعيد

أسلوب الحياة غير الصحي ينعكس بالسلب على البشرة، إذ تفقد الماء والمعادن والعناصر المغذية نتيجة قلة النوم والإكثار من السكر والدقيق الأبيض والتدخين وشرب الخمر.

وقالت مجلة "بريجيت" المعنية بالصحة والجمال إن النتيجة المحتومة حينئذ هي شحوب البشرة وفقدانها للنضارة والحيوية والمظهر المشدود، مع ظهور البثور والشوائب والتجاعيد والهالات السوداء حول العين.



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لتجنب هذه الصورة السيئة للبشرة، نصحت باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية المتمثلة في الإكثار من الخضراوات والفواكه، مع الإقلال من السكر والدقيق الأبيض والملح والوجبات السريعة والإقلاع عن التدخين والخمر.

كما نصحت المجلة المعنية بالصحة بالمواظبة على ممارسة الرياضة، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات ليلا.

وقالت: "تلعب العناية السليمة دورا كبيرا في التمتع ببشرة تشع نضارة وحيوية، إذ يمكن تحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونتها ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية، من خلال استعمال مستحضرات العناية الغنية بالرتينول".

وأضافت: "يمكن مواجهة الهالات السوداء باستعمال السيروم الغني بالرتينول أو فيتامين C، في حين تعمل المستحضرات الغنية بفيتامين B3 والنياسين على تنشيط أيض البشرة".