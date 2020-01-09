التهاب رئوي غامض يداهم ووهان الصينية

كشفت وسائل إعلام صينية، الخميس، أن النوع الغامض من الالتهاب الرئوي الذي انتشر في مدينة ووهان بوسط البلاد ربما يكون ناتجا عن نوع جديد من فيروس كورونا (الفيروس التاجي).

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن مجموعة من العلماء الذين حللوا تسلسل جينوم الفيروس، توصلوا إلى نتيجة أولية مفادها أن هذا هو نوع جديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى التعرف على الفيروس نفسه في 15 مريضا.

يشار إلى أن فيروسات كورونا يمكنها إصابة الحيوانات والبشر، وتتسبب في أعراض تتراوح بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الشديدة، مثل تلك الناتجة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وذكرت السلطات الصحية في ووهان، الأحد، تشخيص إصابة 59 مريضا بذلك الشكل الغامض من الالتهاب الرئوي، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فإن 8 أشخاص شفيوا حتى ليل الأربعاء وخرجوا من المستشفى.

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هذا المرض أثار قلقا في دول مثل تايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين، إذ قال المسؤولون إنهم سيقيمون مناطق للحجر الصحي أو يفحصون المسافرين من الصين بحثا عن علامات المرض.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيرا صحيا يوجه المسافرين إلى ووهان، بتجنب الاختلاط بالحيوانات وأسواقها، واللحوم غير المطهية والاتصال بالأشخاص المرضى.

وأكّدت منظّمة الصحّة العالمية، الأربعاء، أن نوعا جديدا من فيروس "كورونا" قد يكون وراء الوباء الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية والتي يقيم فيها نحو 11 مليون نسمة.



وأشارت المنظّمة، في بيان، إلى "عدم إمكانية استبعاد فرضية انتشار نوع جديد من فيروس (كورونا)، لا سيّما أن المعلومات الأوّلية المتوافرة عن الحالات المُصابة في ووهان، وتحديداً فيما يتعلّق بنشاط الأشخاص المصابين وطبيعة الأعراض التي يعانون منها، تظهر أن فيروس كورونا قد يكون السبب في تراكم هذه الحالات".

واستبعدت السلطات الصينية عودة ظهور فيروس "سارس"، هذا الوباء التنفسي المعدي الذي ضرب الكثير من البلدان في 2003، حاصداً نحو 800 قتيل، غالبيتهم في الصين.

ومنذ بدء تفشّي الوباء، وُضع المصابون في حجر صحّي ولم تسجّل حتّى الآن أي حالة وفاة ضمنهم، بحسب لجنة الصحّة العامّة البلدية في ووهان التي أشارت أيضاً إلى أن التحقيقات التي أجرتها بيّنت أن "الكثير من المرضى هم بائعون في سوق محلّية متخصّصة ببيع ثمار البحر والأسماك".