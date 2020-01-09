تحديد جينات سم الكوبرا الهندية لإنتاج مضادات للدغاتها

حدد فريق بحثي دولي، يقوده باحثون من مؤسسة علوم الجينات بالهند، 19 من الجينات المسؤولة عن إنتاج السم في الكوبرا الهندية، وذلك بهدف تطوير مضادات للوقاية من لدغاتها القاتلة.

وتعض الثعابين السامة كل عام نحو 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، بينهم ما يقرب من 400 ألف يفقدون أطرافهم، فيما يفقد 100 ألف حياتهم.

وحدد العلماء ما يسمونهم "الأربعة الكبار" من الثعابين، وهي الأنواع التي تلحق أكبر ضرر، وهي الكريت، وأفعى راسيل، والحارية، والكوبرا الهندية، وعملوا لسنوات عديدة على تطوير مضادات السموم لها، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة مرضية لحل المشكلة.

وتتضمن الطريقة الحالية ضخ كمية صغيرة من السم في حيوان مثل الحصان وجمع الأجسام المضادة الناتجة، لاستخدامها في إنتاج الأمصال، وهي طريقة باهظة الثمن وعرضة للأخطاء.

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وبدأ العلماء في البحث الجديد المنشور في العدد الأخير من دورية نيتشر جينتيك "Nature Genetics" بتحديد تسلسل جينوم الكوبرا الهندي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تطوير مضادات السموم.

واستخدم الباحثون أنسجة من 14 كوبرا مختلفة، كانت مفيدة في التنبؤ بـ31 ألفا و447 جينا، منها 23 ألفا و248 جينا تتعلق بالجينات المسؤولة عن إنتاج البروتينات، ولأنهم كانوا مهتمين ببيانات الجينوم المرتبطة بإنتاج السم.

وقاموا بتحديد الجينات ذات الصلة بغدد السم ودرسوا عن كثب التنظيم الجينومي لعائلات الجينات التي كانت تقوم بترميز بروتينات "التوكسين" في غدد السم.

ونجح الفريق في تحديد 19 جينا مرتبطا بإنتاج السم في غدة السم، وباستخدام طريقة تعرف باسم "قياس الطيف الكتلي"، تمكنوا أيضا من التحقق من البروتينات التي تم إنتاجها بسبب الجين.

ووجد الباحثون أن جينات بروتينات التوكسين كانت فريدة من نوعها بالنسبة إلى الكوبرا الهندية.

وقال الباحث الرئيسي بالدراسة من مؤسسة علوم الجينات بالهند، إن "هذه النتائج تساعد في التطور السريع لمضادات السموم الآمنة والفعالة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يعمل جينوم الكوبرا الذي حددناه كمرجع لجينومات الثعابين، ويمكن أيضا أن يساعد في اكتشاف عقاقير جديد للدغات الثعابين".