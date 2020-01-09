ليشعر طفلك بالدفء شتاء.. عليك بهذه الأطعمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتعرض الأطفال في فصل الشتاء كما الكبار تماما لبرودة الجو القارس، لذلك فإن سبب الجوع المستمر لديهم وكثرة أكلهم ترده اختصاصية التغذية فوزية جراد إلى انخفاض حرارة أجسامهم بسبب برودة الشتاء وحاجتهم إلى سعرات حرارية للشعور بالدفء.

ومن الجيد أن تساعد الأطعمة التي يتناولها الأطفال في الشتاء في حصولهم على الدفء والرفع من جهاز المناعة عندهم للحد من الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة مثل الإنفلوانزا ونزلات البرد.

كيف يمكن للطفل الحصول عليها؟

يمكن للطفل الحصول على الدفء بسهولة، وفق جراد، عن طريق تناول الأطعمة التي تمنح جسمه الطاقة بعيدا عن أضرار المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر.

لذلك، يفترض تقديم الأطعمة الدافئة كحساء الدجاج بالخضار الغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتحمي من البرد، إلى جانب الاعتماد على تقديم الأغذية التي تقوي الجلد؛ إذ كلما كانت صحة الجلد قوية، كان أقوى في مواجهة تقلبات الجو، لذا، يمكن تقديم الأطعمة الغنية بفيتامين(A) الذي يعمل على محاربة البكتيريا والفيروسات عن طريق الجلد، إلى جانب إطعام الطفل البطاطا الحلوة لغناها بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة فتعطيه إحساسا بالدفء، ويمكن أيضا إضافة التفاح المطبوخ لوجباته لدوره في تدفئة الجسم وتقوية المناعة.

ولمكافحة الأمراض، على الأم الإكثار من الفاكهة الغنية بفيتامين (C) مثل البرتقال والكيوي والبابايا، أما الخضار فهي مثل الفلفل الرومي الملون والسبانخ والورقيات الخضراء المطبوخة.

وعلى صعيد المشروبات، يمكن إعطاء الطفل المشروبات الساخنة كمشروب البابونج واليانسون والزهورات، لتحفيز جهاز المناعة في الأجواء الباردة.

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ماذا عن الشوفان؟

مما تنصح به الاختصاصية جراد التركيز على الشوفان لكونه أحد أهم العناصر الغنية بالألياف والبروتينات الطبيعية، ويحقق للطفل الشعور بالشبع ويمد جسمه بالطاقة اللازمة، إذ يمكن تناوله في عدة صور مختلفة منها شوربة الشوفان مع الدجاج أو الجمبري أو مع الخضار واللحوم.

الحبوب الكاملة كالشعير والأرز البني

إذ تحتوي على الكربوهيدرات المركبة والتي تتطلب مزيدا من الطاقة ليتم تكسيرها من قبل الجسم، وهذه الطاقة تساعد على تدفئة الجسم، وتنظم درجة حرارته.

ويجب التركيز أيضا، كما تؤكد جراد، على تناول الحبوب مثل السمسم والشمر والحلبة، لما تولده هذه الحبوب من حرارة ودفء في الشتاء، وأنها مضادة للأكسدة وتمد الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية.