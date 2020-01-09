الكشف عن حقيقة الفيروس "المجهول" المنتشر في أجزاء من المدن الصينية

أعلنت مجموعة من المتخصصين، الخميس، بأن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته والمتفشي في مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا.وذكر التليفزيون المركزي الصيني، نقلا عن مجموعة المختصين الذين أجروا دراسات مخبرية على الفيروس: "اعتبارا من الساعة 21: 00 يوم 7 كانون الثاني/يناير، كشفت الفحوصات المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس "كورونا".

"كورونا" جديد..

وأشار التلفزيون إلى أن ذلك جاء "بعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووي، وتم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض مع وجود نوع جديد من فيروس كورونا".وأضاف: "أثبت الخبراء مسبقا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته هو نوع جديد من فيروس كورونا"، وقال الخبراء، أن هناك حاجة لمزيد من التحقيق الوبائي والتحقيق في المظاهر السريرية للمرض.

أصاب العشرات..

وكانت السلطات الصينية تحقق في تقارير حول انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان وسط البلاد. وقال مسؤولون إن العشرات أصيبوا بالعدوى مع تصنيف 11 حالة منهم بأنها "خطرة".وقالت مفوضية الصحة في المدينة الصينية الكبرى، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها فتحت تحقيقا الجمعة الماضية، لافتة إلى أن:"التحقيقات توصلت إلى أن أعراض المرض ليست مثل الإنفلونزا العادية، ولا إنفلونزا الطيور، كما أنها ليست مشابهة لأعراض أمراض الجهاز التنفسي التقليدية، لكن البيان لم يذكر السارس في هذه القائمة".

ودفع انتشار هذا النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوي سنغافورة وهونغ كونغ لإخضاع القادمين من ووهان لفحص طبي مشدد.كما أثار انتشاره مخاوف عبر الإنترنت من عودة فيروس "سارس" شديد العدوى الذي تسبب في مقتل المئات منذ أكثر من عقد.

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