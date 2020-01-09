10 مصادر طبيعية ولذيذة في الحديد منها تناول حوالي 15% من اللحوم الحمراء

يعتبر الحديد من العناصر المهمة للغاية لجسم الإنسان، حيث يلعب دورا حيويا في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم وصنع خلايا الدم الحمراء، وفقا لما نشره موقع "Healthline".ونظرا لأن الحديد عنصر غذائي أساسي، يجب الحصول عليه من الطعام. والمقدار الذي يوصي به خبراء بتناوله من الحديد هو 18 ملغ يوميا.

ومن المثير للاهتمام أن الكمية التي يقوم الجسم بامتصاصها تعتمد جزئيًا على مقدار ما تم تخزينه.ويمكن أن يحدث نقص في عملية الامتصاص إذا كان ما يتم تناوله من كميات الحديد في الوجبات الغذائية منخفضة جدًا بحيث لا يمكن تعويض القدر الذي يستهلكه الجسم يوميًا.

ويمكن لنقص الحديد أن يسبب فقر الدم، ويؤدي إلى عدة أعراض منها الشعور بالإنهاك. وما تمر به النساء من دورات شهرية يستلزم منهن استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد، وإلا فإنهن يصبحن معرضات بشكل كبير لمخاطر نقصه.

ويورد موقع "Healthline" فيما يلي النسب المئوية التي تتضمنها 10 من الوجبات الغذائية الصحية:

أقرأ أيضًا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشوكولاتة المزدوج

1. المحار

تحتوي حصة من المحار تبلغ 3.5 أوقية (100 غرام) على نسبة تصل إلى 155٪ من كمية الحديد الواجب استهلاكه يوميا. كما أن المحار غني بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وربما يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد المفيد في الدم.

2. السبانخ

توفر كل حصة من السبانخ 20٪ من الحديد الموصى باستهلاكه يوميا، إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة المهمة.

3. الكبد

يحتوي الكبد على 36٪ من الكمية التي يحتاج إليها الجسم من الحديد كل يوم. وتمد لحوم الكبد وغيرها أيضًا جسم الإنسان بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل السيلينيوم وفيتامين A والكولين.

4. البقوليات

يشتمل كوب واحد (198 غرام) من العدس المطبوخ على نسبة 37٪ من احتياج الجسم اليومي من الحديد. وتحتوي البقوليات أيضًا على نسبة عالية من الفوليت والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف وربما تساعد في بعض الحالات على فقد الوزن الزائد.

5. اللحوم الحمراء

تحتوي حصة واحدة من اللحم المفروم على 15٪ من القدر المُوصى به من الحديد لكل يوم. وهي واحدة من أكثر مصادر سهولة في إمداد الجسم بحديد الهيم. كما أن اللحوم الحمراء غنية بفيتامينات B والزنك والسيلينيوم والبروتين عالي الجودة.

Advertisements



6. بذور اليقطين

توفر بذور اليقطين 26٪ من الحديد المطلوب تناوله يوميا. كما أنها مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم.



7. الكينوا

يوفر كل حصة من الكينوا حوالي 15٪ من احتياجات الجسم من الحديد في اليوم. كما أنه لا يحتوي على الغلوتين وهو غني بالبروتين والفوليت والمعادن والمواد المضادة للأكسدة.

8. الديك الرومي

يوفر 13% من القدر الموصى به، فضلا عن أنه مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن. ويعزز محتواه العالي من البروتين الشعور بالشبع كما يزيد الأيض ويمنع فقدان العضلات.



9. البروكلي

توفر حصة واحدة من القرنبيط 6٪ من كمية الحديد المطلوبة يوميا بالإضافة إلى نسبة عالية من الفيتامينات C وK والفوليت، وربما تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



10. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة على 19٪ من الكمية التي ينصح الخبراء بضرورة تناولها يوميا من الحديد، إلى جانب العديد من المعادن والألياف والبريبيوتيك، التي تعزز صحة الأمعاء.

فيتامين C

وينصح خبراء التغذية بضرورة الحرص على تناول الحديد بانتظام لأنه معدن مهم ولا يستطيع جسم الإنسان إنتاجه بمفرده. وتجدر الإشارة إلى أن البعض يحتاج إلى الحد من تناول اللحوم الحمراء وغيرها من الوجبات الغذائية، التي تحتوي على الحديد الهيم لأسباب صحية، لذا يجب تنظيم الكميات والاعتماد على المصادر النباتية المتاحة.

وينصح الخبراء بتناول الأغذية الغنية بفيتامين C إذا كان الشخص لا يأكل اللحوم أو الأسماك، حيث إن فيتامين C يضمن زيادة امتصاص الجسم للحديد عند تناول مصادر نباتية.

قد يهمك أيضا :