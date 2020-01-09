صحة ورشاقة

عكاظ.. الصحة السعودية تحذر من مدعي العلاج البديل وتدعوا للابلاغ عنهم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 يناير 2020

حذرت وزارة الصحة السعودية من مدعي العلاج بالطب البديل الذين يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديهم رخصة للمزاولة.

 

ونشرت «الصحة» مقطع فيديو من خلال منصتها التوعوية «عش بصحة»، عبر الرابط https://twitter.com/Livewell_MOH، شدّدت فيه على عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، وأنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج.

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وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، والتواصل مع مركز صحة 937 للإبلاغ عن مدعي الطب البديل.

 

وأبانت أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطب البديل والتكميلي من خلال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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