سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي 15.99 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء ليصل إلى 16 جنيه للشراء، وذلك بعد استقراره لمدة 22 يوما عند مستوى 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفقا لجريدة المال نقلا عن تقرير للبنك المركزي.

وقال البنك المركزي المصري، يوم الأحد، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 45.354 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016، وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وشهد الجنيه ارتفاعا قدره 12% خلال العام الماضي، ليسجل أفضل أداء له فيما لا يقل عن 25 عاما.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 3.6% في نوفمبر تشرين/الثاني السابق له.

- أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، خلال التعاملات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع.

- أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري مسجلا 15.98 للشراء و 16.08 للبيع، وهو السعر ذاته في بنك قناة السويس.

بينما سجلت العملة الخضراء لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك الإسكندرية ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان والمصرف المتحد.

- السعر المهيمن على الدولار

وهيمن سعر 16 جنيها للشراء مقابل 16.11 للبيع على الدولار في 8 بنوك؛ هي البركة والتنمية الصناعية والاستثمار العربي الكويت الوطني والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي ومصر إيران والشركة المصرفية العربية.

- أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.74 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.93 جنيه للشراء و21.10 جنيه للبيع.

- أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.42 جنيه للشراء مقابل 53.06 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.