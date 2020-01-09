وفاة سوريا "أم الشهداء الستة" بسبب الإهمال والفقر الذي تعرضت له

توفيت المواطنة السورية، سوريا حبيب علي، التي تحمل اسم بلادها وتعرف فيها بـ"أم الشهداء الستة"، بعد أن اشتهرت قصتها بسبب الإهمال الذي تعرضت له وحالة الفقر التي كانت تعيشها.ونعت صفحات إخبارية وشخصية سوريا حبيب علي، أم هيثم، والتي ووريت الثرى الأربعاء في بلدتها بعرين في ريف مصياف في محافظة حماة بحضور محدود.

وتحولت قصة سوريا حبيب علي إلى قضية رأي عام منذ العام 2016 حينما نشرت إحدى الصفحات في موقع "فيسبوك" صورة لها وهي تحمل ورقة عليها أسماء أبنائها الخمسة إضافة إلى حفيدها، وهي الصورة التي انتشرت بكثافة.

وكانت أم هيثم تحدثت في تقرير مصور لإذاعة "سوريانا إف إم" الحكومية عن حالة العوز التي تعيشها وقالت إنها لم تحصل حتى على معونة الدفن.

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