شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات على نقص فيتامين «د».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “د” قليلة، ويعتبر تعرّض الجلد المباشر لأشعة الشمس من أفضل مصادر الحصول على هذا الفيتامين اللازم لقوة العظام والأسنان والمناعة. لكن نقص فيتامين “د” من المشاكل الشائعة، والتي يمكن أن تختلط أعراضها مع مشاكل أخرى. إليك أهم العلامات على نقص هذا الفيتامين الهام: * تزايد الوزن ودهون الجسم من دون مبرّر. Advertisements * انخفاض الروح المعنوية، والشعور بعلامات الاكتئاب. * تساقط الشعر. * تزايد العرق. * الشعور بالتعب باستمرار. * ارتفاع ضغط الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 علامات على نقص فيتامين «د».. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.