شكرا لقرائتكم خبر عن شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة تؤكد التزامها مجددا بالخصوصية والأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة مثل جوجل وأمازون مساعيها الحثيثة من أجل طمأنة العملاء على التزامها مجددا بالخصوصية والأمن، حيث أكدت على هذه الأمور خلال عرض منتجاتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس.

وأعلنت شركة «جوجل» أنها أضافت تطبيقين صوتيين جديدين لمساعدة العملاء على السيطرة بشكل أفضل على خصوصيتهم على وسائلها الصوتية المساعدة، وإذا قال العميل «يا جوجل هذا ليس خاصا بك» فإن مساعد جوجل سيتجاهل الأمر.

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كما يمكن للمستخدمين أن يغيروا تفضيلاتهم فيما يتعلق بالخصوصية من خلال مطالبة جوجل بحفظ معلوماتهم الصوتية.

أما شركة رينج انكوربوريشن وهى وحدة تابعة لشركة أمازون متخصصة قي وسائل الأمن المنزلية فقد كشفت عن تحديث لتطبيقها على الهاتف المحمول يسمى «مركز تحكم» يسمح للمستخدمين برؤية وتغيير نظام الخصوصية والأمن الخاص بهم. وسوف يطرح التطبيق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

من جانبها، أعلنت شركة فيسبوك أنها حدثت أداة «فحص الخصوصية» التي توجه المستخدمين للدخول عبر أنظمة الخصوصية الخاصة بهم وجاء ذلك بعد سلسلة فضائح تسريب المعلومات الخاصة بالمستخدمين في السنوات الأخيرة.