فيديو معلوماتى.. 5 فوائد للطقس البارد على البشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم مما يجلبه معه فصل الشتاء من أمراض وفيروسات مرتبطة دائما بانخفاض درجة الحرارة، إلا أن الطقس البارد أيضا قد يفيد فى كثير من الأحيان بشرتك. فوفقا لتقرير موقع "medicaldaily" تشمل أهم فوائد الطقس البارد لبشرتك ما يلى: 1- غلق المسام

1- غلق المسام يمكن أن يساعد الطقس البارد فى غلق مسام بشرتك وهذا قد يبطئ إنتاج الزيوت التى تسبب حب الشباب. 2- تقليل الهالات السوداء

2- تقليل الهالات السوداء يساعد الجو البارد على النوم بشكل أفضل مما يقلل من الهالات السوداء تحت العين، لأن الكثير يعانى من الأرق فى حرارة الصيف. Advertisements 3- تقليل انتفاخ الوجه

3- تقليل انتفاخ الوجه يعزز الطقس البارد الدورة الدموية فى كل من الوجه والجسم، ما يقلل من الالتهاب والتورم فى العينين والوجه. 4- يجدد خلايا الوجه

4- يجدد خلايا الوجه يساعد غسل الوجه بالماء البارد فى الصباح فى الحفاظ على الجلد ومسامه ما يعمل على تجديد خلايا البشرة. 5- تلوين الخدود باللون الوردى

5- تلوين الخدود باللون الوردى درجات الحرارة الباردة المعتدلة تعمل على انقباض الأوعية الدموية الخاصة ما يتسبب فى احمرار جلدك ومنها الخدود .

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