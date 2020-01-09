تعرف على المقدار الآمن من الملح!

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الخميس 9 يناير 2020
يرتبط الإفراط في تناول ملح الطعام بمجموعة من المخاطر أهمها ارتفاع ضغط الدم، وتلف خلايا الكلى، إلى جانب احتباس السوائل في الجسم.
وتحث التوصيات الصحية من لديه مخاطر تتعلق بالقلب أو ارتفاع الضغط على تناول ما بين 1.5 و2.3 غرام من الملح في اليوم، بحيث تقسّم على جميع الوجبات.
لكن تفيد التقارير والبيانات الصحية بأن متوسط ما يتناوله الإنسان حالياً هو 3.4 غرام من الملح، وفي كثير من الأحيان يتناول أكثر من ذلك المتوسط، خاصة عند تناول وجبات سريعة أو جاهزة، أو تناول الطعام خارج المنزل، أو الاعتماد على المعلبات والأطعمة المصنّعة.
من ناحية أخرى تنصح التوصيات الصحية بعدم تجاوز حد 7 غرامات من الملح في اليوم. وتحتوي الملعقة الصغيرة من الملح على 4 غرامات.
وتفيد دراسات بان تناول أكثر من 7 غرامات من الملح في اليوم يضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة مقارنة بمن يتناول كمية من الملح تتراوح بين 3 و6 غرامات في اليوم.
وقد وجدت دراسات أنه في حالة عدم وجود مخاوف من ارتفاع ضغط الدم، تناول ما بين 4 و4.5 غرام من الملح يومياً أفضل لصحة القلب والأعصاب والتوازن الكهربي في الجسم من تناول 3 غرامات فقط يومياً. أما في حالة وجود مخاوف تتعلق بضغط الدم فالحد الأقصى هو نصف ملعقة صغير مقسمة على جميع الوجبات.
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