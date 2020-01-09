شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب السكريات ليلاً.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020

كشفت خبيرة التغذية الشاملة الأسترالية، جيسيكا سيبيل، عن الخطوات السبع التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في إنهاء الرغبة الشديدة في تناول السكر خلال الليل.



وقالت الخبيرة والمؤلفة التي تعيش في سيدني إن كثيرين ينغمسون في تناول الحلوى في الليل لأنها قد تكون مريحة، خاصة بعد يوم شاق في العمل.

وكتبت جيسيكا في مدونتها "لقد تعلمنا أن نربط بين الحلويات والفرح، ونعتقد في بعض الأحيان أنها ستجعلنا نشعر بتحسن إذا كنا حزينين أو قلقين أو غاضبين".

وفيما يلي أهم نصائح جيسيكا لتجنب تناول الحلويات في الليل، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

1- تجنب فواكه بعد الظهر

قد يكون تناول قطعة من الفاكهة في فترة ما بعد الظهر أفضل من البسكويت أو الشوكولاته. ومع ذلك، قالت جيسيكا إن تناول الفاكهة في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويسبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات في وقت لاحق من الليل.

ونصيحتها هي جعل الفاكهة جزءاً أساسياً من نظامك الغذائي، ولكن تجنب تناولها بعد الساعة 12 ظهراً.

2- تناول وجبات غنية بالبروتين

Advertisements

تعتمد طريقة جيسيكا في التغذية على تناول ثلاث وجبات في اليوم، بما في ذلك الوجبات الخفيفة المنتظمة. وقالت إن إحدى أفضل الطرق للمساعدة في إدارة الرغبة الشديدة في السكر، هي تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتينات في فترة ما بعد الظهر.

3- ملعقة يومية من القرفة

أظهرت دراسة حديثة أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة يومياً يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويقلل من الرغبة الشديدة في السكريات، عن طريق خفض مقاومة الأنسولين.

4- الوجبات المتوازنة

يجب أن تشتمل الوجبة المتوازنة على مزيج من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات للتأكد من شعورك بالشبع بعد الأكل. والتحكم في الشبع هو طريقة المخ لمساعدة الجسم على التوقف عن الأكل أكثر من الضرورة.

5- عدم تخطي الوجبات الأساسية

من الضروري تناول كميات صغيرة من الطعام بانتظام إذا كنت تحاول الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك بوتيرة مثالية. وقالت جيسيكا إن أولئك الذين يعانون من رغبة شديدة بالسكريات في الليل، يجب أن يراقبوا إلى ما يستهلكونه خلال النهار للتأكد من أنهم يتناولون ما يكفي من الطعام.

6- الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية

حذرت جيسيكا من تناول الأطعمة المعلبة، لأنها غالباً ما تحتوي على نسب عالية من السكريات أو الدهون المخفية.

7- سيطر على مشاعرك

يربط الكثيرون بين الشعور بالفرح والسعادة من جهة، والحلويات والسكريات من جهة أخرى، ويفضل البحث عن بدائل صحية أكثر لتناولها في المساء، إضافة إلى تناول كوب من شاي عشبي أو الدردشة مع صديق أو أخذ حمام ساخن لتلبية احتياجاتك العاطفية.