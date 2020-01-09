النساء تفضل الولادة الطبيعية.. لهذا السبب!

الخميس 9 يناير 2020

في الكثير من الأحيان تفضل النساء الحوامل الولادة الطبيعية دون اللجوء لاستخدام أدوية مسكنة لآلام المخاض، وذلك يعود للكثير من الأسباب.



فيما يلي 4 أسباب رئيسية قد تدفع المرأة لاختيار طريقة الولادة الطبيعية، بحسب ما نقل موقع "فيري ويل فاميلي" الإلكتروني:

１- تجنب المخاطر على الطفل

تلجأ العديد من الأمهات لاختيار الولادة الطبيعية لأنهن يخشين من مخاطر الأدوية التي تستخدم لتخفيف الألم أثناء المخاض، والتي قد تؤثر سلباً على صحة الجنين.

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２- العقلية الطبيعية

هنالك الكثير من النساء اللواتي ينتهجن الطرق الطبيعية في القيام بكل شيء، وهذا قد ينعكس على طريقة الولادة التي يرغبن بها، إذ أنهنّ يفضلن حدوث ذلك بشكل طبيعي دون استخدام أي أدوية أو عمليات جراحية.

３- عدم المقدرة على تناول الأدوية

هنالك بعض النساء اللواتي لا يستطعن تناول الأدوية المسكنة للألم لعدة أسباب أهمها الحساسية المفرطة للأدوية، لذا يلجأن إلى الولادة الطبيعية رغم الآلام التي قد يتعرضن لها.

４- تجربة ولادة سابقة

قد تختار بعض النساء الولادة دون استخدام أدوية مسكنة للآلام بسبب تجربة ولادة سابقة لم تكن هذه الأدوية ذات فائدة خلالها.