ما هي أعراض عدم تحمّل الطفل للحليب البقري؟

الخميس 9 يناير 2020

يمكن للطفل تناول الحليب البقري بعد أن يتم عامه الأول، ويفضّل الآباء تقديم الحليب للطفل والتعوّد على تناوله مبكراً لفوائده الغذائية العديدة. لكن يحتوي الحليب البقري على نوع من السكريات يسمّى اللاكتوز قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأطفال نتيجة عدم قدرة المعدة على هضمه. ويحتوي حليب الماعز على نسبة قليلة من اللاكتوز عادة ما يتحملها الجسم. إليك أهم علامات الحساسية للاكتوز:



* كثرة غازات البطن من الأعراض الشائعة لحساسية الجسم ضد اللاكتوز نتيجة عسر القناة الهضمية وبقاء الحليب فيها لفترة من الوقت دون هضم.

* يسبب سكر الحليب الذي لا يتم هضمه انتفاخاً لدى الطفل، مع ارتفاع طفيف في درجة حرارة جسمه.

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* عندما يشرب الطفل كمية كبيرة من الحليب ولا يتم هضمه جيداً تحدث أعراض مثل الإسهال والبراز المائي.

* من العلامات البارزة على عدم تحمّل الجسم للاكتوز ظهور طفح واحمرار الجلد.

* نتيجة الهواء المحاصر داخل البطن تحدث تقلصات وتشنجات.

* يصاب الأطفال الذين لديهم حساسية من لاكتوز الحليب بنزلات برد متكرّرة.