شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك مؤشر لأمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون لظهور علامات غريبة علي بشرتهم أو جلدهم وهذه العلامات التي تظهر قد تكون علامة على إصابتك ببعض الأمراض، فقد تكون مؤشرا لإصابتك بمرض السكر أو السرطان، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على هذه العلامات، وذلك وفقا لموقع "THE HEALTHY".

-ظهور الكثير من علامات الجلد..

علامات الجلد قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض السكر النوع الثاني، ويقول Rachel Reynolds ، MD ، وهو طبيب أمراض جلدية في مركز Beth Israel Deaconess الطبي في بوسطن، إنهما مدفوعان بعامل النمو الأول الذي يشبه الأنسولين، وهو بروتين يعمل في مرض السكر ويحفز نمو البشرة، ويصاحب هذا الأمر زيادة العطش والجوع.

-ظهور حب الشباب..

ظهور حب الشباب قد يكون علامة علي تغير في الجلد يمكن أن يكون علامة على مرض خطير فالتغيرات الجلدية مثل حب الشباب يمكن أن تكون أحد أعراض متلازمة تكيس المبيض.

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-طفح جلدي..

ظهور طفح جلدي أو حساسية شديدة قد تكون بسبب التعرض للمس بعض الأشياء التي تحمل الجراثيم والفيروسات والتي تزيد من هذا الأمر بشكل كبير، ولذا عليك التعرف على حقيقة الإصابة وعلاجها.

-الإكزيما..

الاكزيما أو الاصابة بالتهاب شديد في الجلد، والتعرض للطفح الجلدي قد يكون مؤشر علي الإصابة ببعض الأمراض المناعية أو علامة علي التهاب الكبد، والقلب والرئتين.

-تعرض الجلد للجفاف..

إذا كان لديك جلد جاف خاصة في أشهر الشتاء، ومع استخدام المرطبات دون وجود جدوي لذلك، فهذا يعد دليلا علي إصابتك بمرض خطير كالإصابة بالأورام الليمفاوي، أو سرطان الدم.