شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن طبيعة الفيروس "الغامض" المنتشر فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة من المتخصصين، اليوم الخميس، بأن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته والمتفشى فى مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا، وذكر التليفزيون المركزى الصينى ، نقلا عن مجموعة المختصين الذين أجروا دراسات على الفيروس : "اعتبارا من الساعة 21: 00 يوم 7 يناير، كشفت الفحوصات المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس "كورونا".





"كورونا" جديد.. وأشار التلفزيون إلى أن ذلك جاء "بعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووى، وتم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض مع وجود نوع جديد من فيروس كورونا".

وأضاف: "أثبت الخبراء مسبقا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته هو نوع جديد من فيروس كورونا".

قال الخبراء، أن هناك حاجة لمزيد من التحقيق الوبائي والتحقيق في المظاهر السريرية للمرض.

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أصاب العشرات.. وكانت السلطات الصينية تحقق في تقارير حول انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوى في مدينة ووهان وسط البلاد، وقال مسؤولون إن العشرات أصيبوا بالعدوى مع تصنيف 11 حالة منهم بأنها "خطرة".

وقالت مفوضية الصحة فى المدينة الصينية الكبرى، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، إنها فتحت تحقيقا الجمعة الماضية، لافتة إلى أن : "التحقيقات توصلت إلى أن أعراض المرض ليست مثل الإنفلونزا العادية، ولا إنفلونزا الطيور، كما أنها ليست مشابهة لأعراض أمراض الجهاز التنفسى التقليدية، لكن البيان لم يذكر السارس في هذه القائمة".

ودفع انتشار هذا النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوى، سنغافورة وهونج كونج لإخضاع القادمين من ووهان لفحص طبى مشدد.

كما أثار انتشاره مخاوف عبر الإنترنت من عودة فيروس "سارس" شديد العدوى الذي تسبب في مقتل المئات منذ أكثر من عقد.