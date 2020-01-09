شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب البهاق عند الاطفال وراثة أم اضطراب مناعة ذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البهاق هو فقدان صبغة الجلد أو اللون الذي يسبب ظهور بقع بيضاء، والبهاق ليس خطيرًا من الناحية الطبية لأنه ليس نوعًا من أنواع سرطان الجلد ، كما أنه ليس عدوى وهو بالتأكيد ليس معديًا، والأطفال المصابون بالبهاق يتمتعون بصحة جيدة مثل أي شخص آخر فليس معنى إصابتهم بالبهاق ان تتأثر باقى أعضاء جسمهم، ولكنهم قادرون على ممارسة حياتهم بصحة جيدة وبشكل طبيعى، وتختلف أسباب إصابة الاطفال بالبهاق من الوراثة لاضطراب المناعة الذاتية وغيرها من الأسباب.

والبهاق وفقا لموقع KIDS HEALTH هو اضطراب جلدي يصيب الخلايا الصباغية ، وهي خلايا عميقة داخل البشرة الطبقة الخارجية من الجلد وظيفتها إنتاج الميلانين و هو الصبغة التي تمنح البشرة لونها وتساعد على حمايتها من أشعة الشمس.

لا يتم تحديد لون البشرة من خلال عدد الخلايا الصباغية التي يمتلكها الشخص بكمية مماثلة بل من خلال مدى نشاطها، لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة خلايا تنتج بشكل طبيعي الكثير من الميلانين ، بينما ينتج الأشخاص ذوو البشرة الخفيفة أقل من ذلك بكثير.

في بعض الأحيان ، تتوقف خلايا الجلد فجأة عن إنتاج الميلانين، عند بداية الاصابة بالبهاق عند الاطفال قد يتسبب هذا في حدوث بقعة، ولونها أخف بكثير من الجلد المحيط بها، ولكن في الوقت المناسب ، قد تنتشر بقع الضوء هذه وتنمو لتغطية الجزء الأكبر من الجسم، أحيانًا يحدث الانتشار بسرعة ، ثم يظل ثابتًا لعدة سنوات ، في بعض الأحيان يحدث ذلك ببطء ، على مدى فترة زمنية أطول.

يقوم أطباء الأمراض الجلدية بتسمية أنواع البهاق حسب كمية البقع وموقعها:

يحدث البهاق البؤري عندما يكون هناك عدد قليل من البقع في منطقة واحدة.

يرتبط البهاق المعمم بالعديد من البقع في جميع أنحاء الجسم والتي تميل إلى أن تكون متناظرة فهي تؤثر على الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم مثل صورة معكوسة، هذا هو الشكل الأكثر شيوعا للحالة.

فيما يتميز البهاق القطاعي بالبقع فقط على جانب واحد من الجسم وعادة لا يوجد مكان آخر، هذا النوع من البهاق غير شائع نسبيا.

على الرغم من أن البهاق يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم ، إلا أنه من المرجح أن يحدث في:

المناطق المعرضة للشمس ، مثل الوجه أو اليدين .

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الجلد الذي يحتوي على ثنيات ، مثل المرفقين أو الركبتين أو الفخذ .

الجلد حول فتحات الجسم ، مثل العيون والسره والمنطقة التناسلية .

البهاق عند الاطفال يزيد فى الظهور عند الأطفال ذوي البشرة الداكنة، في بعض الأحيان يكون لدى الأطفال المصابين بالبهاق أعراض أخرى ، مثل الشيب المبكر لأوانه أو فقدان الصباغ على الشفاه ، حيث توجد خلايا الصباغ في هذه الأماكن أيضًا.

اسباب البهاق عند الاطفال

تختلف النظريات حول أسباب البهاق يعتقد بعض الخبراء أنه اضطراب المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا الصباغية السليمة، يعتقد البعض الآخر أنها حالة وراثية، لأن أكثر من 30٪ من الأطفال المصابين بها لديهم فرد في الأسرة لديه أيضًا.

والمعروف أن خطر الإصابة بالبهاق يزداد لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي أو شخصي من مرض، الغدة الدرقية والسكري والبهاق ليس معديًا أبدًا فالأطفال لا يمكنهم التقاطه من شخص آخر.

طرق تشخيص البهاق عند الاطفال

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية عادة تشخيص البهاق فقط من خلال البحث عن بقع بيضاء على الجلد. على الأطفال ذوي البشرة الفاتحة للغاية ، يمكن استخدام أداة خاصة تسمى مصباح Woods”" يستخدم هذا المصباح ضوء الأشعة فوق البنفسجية في غرفة مظلمة لإلقاء الضوء على مناطق البشرة المصابة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة.

فيما يلي طرق للمساعدة إذا كان الطفل يعاني من البهاق:

استخدام كريم واقي من الشمس أحد أهم الأشياء التي يمكن للطفل القيام بها هو ارتداء واقٍ من الشمس يوميًا للحماية من سرطان الجل.

استخدام كريمات الستيرويدات القشرية هي نوع من الأدوية التي ،عند تطبيقها على بقع بيضاء في وقت مبكر جدا من المرض ، قد تساعد على "تلطيخ" الجلد، إنها تقلل الالتهاب الذي يسبب فقدان الصباغ حتى تتمكن الخلايا المصطبغة من العودة إلى الجلد، أو العلاج بالضوء مع الأشعة فوق البنفسجية .