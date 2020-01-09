طالبة تحول سيارتها إلى مسكن متنقل.. بغرض التوفير

الخميس 9 يناير 2020

حاربت طالبة ماجستير فكرة إنفاق مبالغ كثيرة على إيجارات الشقق والفواتير بشراء حافلة (شاحنة تخييم) لتحويلها إلى منزل تسكن فيه بشكل دائم.



كيتلين موني (25 عاماً)، طالبة الماجستير في تطوير شبكة الهواتف المحمولة في مدينة بيزلي وسط غرب اسكتلندا، اشترت عربة بدفورد ميدي طراز 1986 مقابل 3 آلاف جنيه إسترليني في مايو/أيار، وتعمل الآن على تحويلها إلى مسكن جديد لها.

تقول الطالبة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية: "أرغب في فعل هذه الخطوة لمدة سنتين أو 3 سنوات ورؤية كيف ستسير الأمور, سأبدأ في اسكتلندا، ثم انتقل إلى إنجلترا ومنها إلى أوروبا".

Advertisements

وتضيف الطالبة التي تنهي الدراسات العليا هذا العام: "حلمي هو قضاء عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة على الساحل الجنوبي لإسبانيا"، وتأمل في الانطلاق بشاحنتها أوائل 2021، والتخلي عن شقتها التي تدفع لها إيجاراً شهرياً يبلغ 250 جنيهاً إسترلينياً.

وأمضت الفتاة الصيف الماضي في تجديد أساسيات الشاحنة، قبل أن تذهب بها في رحلة إلى هولندا لقضاء عطلة لمدة أسبوعين مع كلبها الأليف مارسي.

وتقضي الطالبة الاسكتلندية الآن وقت فراغها في إعداد وفرش شاحنتها التي تسميها "أوليف"، التي تعتزم وضع منطقة مطبخ صغيرة به، وتأمل في الانتقال للعيش بها بشكل دائم.