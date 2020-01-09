تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فدج الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 300 غرام شوكولاته داكنة

400 غرام حليب مكثف محلى الطريقة: ندهن صينية بالزبدة أو الزيت ثم نمد ورق زبدة عليها ونتركها تتدلى من الأطراف كي يسهل إخراج الفدج بعد تبريده .

نذوب الشوكولاته على نار هادئة ثم نضيف الحليب المكثف المحلى ونحرك حتى تمتزج معاً تماماً .

نضع المزيج في الصينية فوق ورق الزبدة ونملس سطحها ثم نضعها في الثلاجة لمدة 4-5 ساعات حتى تصبح متماسكة .

نخرج الفدج من الثلاجة ونقطعه وبذلك يصبح جاهزاً للتقديم .

ملاحظة : يمكن اضافة المكسرات حسب الرغبة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزى كيك بالشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة

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