تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جاتوه شاتوه بالجيلي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 ¼ كوب طحين

½ كوب سكر

¾ كوب زيت

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 مغلف جيلي فريز

½ كوب ماء مغلي

½ كوب لبن زبادي

2 حبة بيض الطريقة: نضع في الخلاط كلاً من الجيلي والماء المغلي ونشغله حتى يذوب الجيلي تماماً .

نضيف السكر ونخفق ثم نضيف الزبادي والزيت ونشغل الخلاط حتى تمتزج جميعها معاً .

نأخذ كوب من المزيج ونضعه في الثلاجة .

نضيف البيض والفانيليا لباقي المزيج ونخلط ثم نضع البيكنغ باودر والطحين ونشغل الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات معاً جيداً .

ندهن القالب بالزيت ونرشه بالطحين ثم نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 .

نسكب المزيج في القالب ونتركه ينضج لحوالي 35-40 دقيقة ثم نخرجه ونتركه يبرد وبعدها نضع كوب مزيج الجيليه الذي احتفظنا به فوق الشاتوه ويقطع وبذلك يصبح جاهزاً للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جيلي البطيخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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