تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الرمل الهشة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
125 غرام زبدة غير مملحة مذابة
1 ملعقة كبيرة برش ليمون
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
2 بيضة
⅔ كوب سميد
1 ½ كوب طحين منخول
½ كوب حليب
علبة حليب مكثف محلى
الطريقة:
نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 C ثم ندهن قالب الكيك بالزبدة ونحيط أطرافه الداخلية بورق الزبدة .
نخفق بواسطة الخفاقة الكهربائية كلاً من الزبدة وبرش الليمون والسكر على سرعة عالية حتى يرتفع المزيج ويصبح كريمياً .
نضيف البيض بالتدريج ونخفق جيداً ثم نضيف السميد والطحين والحليب والبيكنغ باودر ونخفق حتى تمتزج المكونات تماماً .
نضع المزيج في القالب ونخبزه في الفرن لمدة 45-50 دقيقة .
نخرج الكيك من الفرن ونسكب فوقه الحليب المكثف المحلى وهو ساخن كي يمتصه ثم نقطع الكيك ويصبح جاهزاً للتقديم .
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