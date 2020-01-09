تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الرمل الهشة

المقادير

125 غرام زبدة غير مملحة مذابة

1 ملعقة كبيرة برش ليمون

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

2 بيضة

⅔ كوب سميد

1 ½ كوب طحين منخول

½ كوب حليب

علبة حليب مكثف محلى

الطريقة:

نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 C ثم ندهن قالب الكيك بالزبدة ونحيط أطرافه الداخلية بورق الزبدة .

نخفق بواسطة الخفاقة الكهربائية كلاً من الزبدة وبرش الليمون والسكر على سرعة عالية حتى يرتفع المزيج ويصبح كريمياً .

نضيف البيض بالتدريج ونخفق جيداً ثم نضيف السميد والطحين والحليب والبيكنغ باودر ونخفق حتى تمتزج المكونات تماماً .

نضع المزيج في القالب ونخبزه في الفرن لمدة 45-50 دقيقة .

نخرج الكيك من الفرن ونسكب فوقه الحليب المكثف المحلى وهو ساخن كي يمتصه ثم نقطع الكيك ويصبح جاهزاً للتقديم .

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