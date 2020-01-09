شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ورق الجوافة للصحة عديدة منها منع نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوافة من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية والفيتامينات مثل فيتامين A و C والليكوبين والبوتاسيوم والألياف الغذائية، وبجانب فوائد الجوافة، فإن أوراق الجوافة أيضاً لها فوائد صحية، حيث يمكن غليها فى الماء وشربها، للحصول على فوائدها الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد ورق الجوافة، وفقاً لما ذكره موقع " Life Hack ".



فوائد ورق الجوافة

فوائد ورق الجوافة

ورق الجوافة له العديد من الفوائد الصحية وتشمل:

يساعد في إنقاص الوزن

تساعد أوراق الجوافة في منع الكربوهيدرات المعقدة من التحول إلى سكريات معروفة بتحفيز الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن، وهذا هو السبب في أن ورق الجوافة يساعد فى إنقاص الوزن.

تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد على منع المزيد من نمو الميكروبات في الأمعاء وتجعل المنطقة أكثر قلوية، كما أنها تقلل من إنتاج مخاط إضافي يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي، هذا هو السبب في أن أوراق الجوافة مفيدة في علاج مشاكل مثل التهاب المعدة والأمعاء والإسهال.

يقلل من آثار مرض السكري

ورق الجوافة يقلل من مستويات الجلوكوز في الجسم، دون خلق ارتفاع في مستويات الأنسولين.



الجوافة

يساعد في مكافحة الأمراض مثل السرطان

بسبب الكميات الكبيرة من اللايكوبين المضاد للأكسدة، يمكن لأوراق الجوافة أن تساعد في محاربة السرطان ، خاصة سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان الفم.

تكشف الأبحاث أن مستخلص ورق الجوافة يساعد على منع إنتاج هرمون الأندروجين، وهو الهرمون الذكري المسؤول عن تعزيز نمو خلايا سرطان البروستاتا.

يساعد على شفاء نزلات البرد

وكذلك مع أمراض الجهاز التنفسي الأكثر خطورة مثل التهاب الشعب الهوائية، يمكن أن تكون أوراق الجوافة مفيدة إذا كنت مصابًا بنزلة برد.

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تساعد المستويات العالية لفيتامين C والحديد في ورق الجوافة غير الناضجة على تقليل إنتاج المخاط ومنع انتشار النشاط الجرثومي. من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من فعالية الجوافة غير الناضجة، إلا أن الجوافة الناضجة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس وتزيد أعراض المرض وتطيل مدته.

يقلل من الآثار الجانبية للحساسية

يمكن لأوراق الجوافة أن تقلل من الآثار الجانبية للحساسية، عن طريق وقف إنشاء الهستامين، يمكن أن تكون أيضًا علاجًا مُرحّبًا به لتقليل تورم لدغات الحشرات.

تهدئة اللثة الملتهبة والقروح الفموية أو آلام الأسنان الخفيفة

عن طريق مضغ أوراق الجوافة، يمكنك تهدئة الانزعاج والتهابات الفم وكذلك ألم الأسنان.



ورق الجوافة

الحد من حب الشباب

بفضل النسبة المئوية المرتفعة من فيتامين C، يمكن لأوراق الجوافة أن تساعد في علاج حب الشباب عن طريق سحقها ووضعها على البشرة، ويمكن عمل عجينة من ورق الجوافة والماء ووضعها على الرؤوس السوداء.

منع علامات الشيخوخة المبكرة

من خلال وضع بودرة ورق الجوافة مع قليل من الماء على وجهك، يمكنك منع علامات الشيخوخة المبكرة.

منع تساقط الشعر

يمكن غلي أوراق الجوافة وتدليكها على فروة الرأس لوضع حد لتساقط الشعر.

السيطرة على ضغط الدم

أوراق الجوافة تساعد في التحكم في ضغط الدم عن طريق منع تكثيف الدم وتعزيز سيولة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

من المعروف أن المحتوى العالي من الألياف لأوراق الجوافة عوامل تسهم في منع ارتفاع مستوى السكر في الدم.