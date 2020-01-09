تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المافن بالليمون و التوت

المقادير

1. مكونات الخليط المتفتت

ـ ربع كوب من دقيق الكيك

ـ ربع كوب من السكر

ـ 1 ملعقة صغيرة من الزعتر البري الطازج

ـ نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر

ـ نصف ملعقة صغيرة من الملح

ـ 6 ملعقة كبيرة من الزبدة الباردة غير المالحة مقطعة لمكعبات

ـ 1 صفار بيضة كبيرة

2. مكونات المافن

ـ 1 كوب + 2 ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض

ـ 1 كوب من دقيق الكيك

ـ 1 ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر

ـ ¾ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ـ 1 ملعقة صغيرة من الملح الخشن

ـ نصف كوب من الزبدة غير المالحة، بدرجة حرارة الغرفة

ـ 1 كوب من السكر

ـ 2 بيضة كبيرة

ـ 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا

ـ 1 كوب من اللبن

ـ 2 ملعقة كبيرة من قشر الليمون، مبشور ناعم

ـ 1 ونصف كوب من التوت، طازج أو مثلج أو مجفف ، مقطّع طولياً

ـ 1 ملعقة صغيرة من الزعتر البري، طازج مفروم

الطريقة:

لتحضير الفتات crumble

اخلطي المكونات الخمسة الأولى في وعاء متوسط، أضيفي الزبدة، وباستخدام أصابعك، ادعكيهم حتى تتشكل كتل صغيرة بحجم حبات البازيلاء، أضيفي صفار البيض، حركيهم ليتوزعوا بالتساوي وتتشكل كتل رطبة ( يجب أن يكون الخليط مشابهاً لشكل الحصى والرمل). جمديهم لساعة على الأقل.

لتحضير المافن:

حضري الفرن على درجة حرارة 165 C، في حال تحضير المافن بالحجم المثالي، افرشي 16 كوباً بالورق الصغير الخاص به. اخلطي 1 كوب من الطحين الأبيض والمكونات الأربعة التالية في وعاء صغير، وباستخدام الميكسر، اضربي الزبدة حتى تشحب وتصبح كريمية، لنحو 2 دقيقة. أضيفي السكر واستمري بضربهم حتى يتجانسوا جيداً لمدة 2 – 3 دقيقة إضافية.

اخلطي البيض والفانيلا في وعاء صغير ليمتزجوا، بالتدريج اضربيهم مع مزيج الزبدة، استمري بضرب المزيج حتى ينفش ويصبح فاتحاً لـ 3 – 4 دقيقة.

اخلطي اللبن وقشر الليمون في وعاء صغير، بالتدريج اضربيهم مع مزيج الزبدة، أضيفي المكونات الجافة، اضربيهم حتى يختلطوا فقط ( لا تبالغي بالخفق).

حركي التوت والزعتر البري مع 2 ملعقة كبيرة من الطحين في وعاء صغير آخر، اطويهم مع العجين، بلطف اهرسي التوت قليلاً ليسيل منها بعض العصير.

اسكبي العجين بالملعقة لنحو ثلثي الكوب الكبير، أو قسميه بين صواني المافن المجهزة.

ضعي 2 ملعقة كبيرة من خليط الفتات فوق كل مافن كبيرة، أو 1 ملعقة كبيرة لكل مافن صغير.

اخبزي حتى يحمر الوجه أو حتى تخرج الشوكة نظيفة بعد غرزها في المنتصف، لنحو 50 دقيقة للمافن الكبير و40 دقيقة للمافن المثالي الحجم، برديهم في الصينية لـ 20 دقيقة، ثم انقليهم الى مكان مناسب للتبريد، قدميه ساخناً أو بدرجة حرارة الغرفة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الكيكة الروسية بالعسل

طريقة إعداد وتحضيركيك الدراق مع تغليفة الفانيلا