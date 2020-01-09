تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالشوكولاتة السائلة

المقادير

ـ ⅔ كوب من دقيق الخاص بالكيك

ـ ⅔ كوب من نشاء البطاطا

ـ نصف ملعقة صغيرة من الملح الخشن

ـ 8 بيضة كبيرة، مفصولة، وبدرجة حرارة الغرفة

ـ 1 ونصف كوب من السكر الناعم جداً

ـ 1 قرن من نبات الفانيلا، مشقوق ومنزوع البذور

ـ 6 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر غير المكرر، مذاب

ـ نصف كوب من حليب جوز الهند

ـ ¾ كوب من الشوكولاتة الداكنة، مفرومة

ـ ¾ كوب من جوز الهند، شرائح، محمصة

الطريقة:

حضري الفرن على درجة حرارة 175 C، في وعاء صغير، اخلطي الدقيق، نشاء البطاطا، والملح.

في وعاء كبير، اضربي بياض البيض على سرعة متوسطة – عالية حتى يصبح ناعما، وبالتدريج أضيفي ¾ كوب من السكر البني واضربيهم، حتى تختفي أي رؤوس أو كتل ( لكن ليس جافاً).

في وعاء آخر، اضربي صفار البيض و3/4 كوب المتبقي من السكر، مع بذور الفانيلا حتى يصبح المزيج شاحباً ويتضاعف حجمه، لنحو 5 دقائق، بالتدريج اضربي معهم 3 ملعقة كبيرة من الزيت، ثم حليب جوز الهند، فقط حتى يجتمعوا معاً، أضيفي مزيح الدقيق، واضربيهم حتى يختلطوا، حركي معهم ⅓ من مزيج بياض البيض، ثم بلطف اسكبي ثلثي بياض البيض على دفعتين، حتى يختلطوا فقط، ولا تبقى هناك أي خطوط ( لا تبالغي بالخفق).

انقلي الخليط إلى صينية 25 سم غير مدهونة tube pan مع أنبوب في وسطها ( يفضل أن تكون بأقدام) وأن تكون بقاعدة متحركة، قومي بتنعيم الوجه بملعقة.

اخبزي الكيكة حتى تحمر لمدة 40 – 45 دقيقة أو تخرج الشوكة نظيفة بعد غرزها في المنتصف، اقلبي الصينية وبردي الكيك تماماً.

اقلبي الكيك بحيث يكون الجانب الأيمن لأعلى، استخدمي سكيناً حادة حول الحواف وحول الأنبوب في الوسط، واسفل الصينية لفصلها، اقلبي الكيك لتخرج، ضعيها على طبق.

اخلطي الزيت المتبقي والشوكولاتة في وعاء، وضعيهم فوق وعاء فيه ماء يغلي، حركي المزيج حتى تذوب الشوكولاتة، أبعديه عن النار وضعيه فوق وعاء من الماء المثلج، حركيه من حين لآخر حتى يثخن قليلاً لكن يبقى سائلاً، لدقيقة أو دقيقتين، بعدها اسكبي الفروستينغ بالتساوي فوق الوجه، ورشي جوز الهند، قطعيها لمثلثات، وقدميها.

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