تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودنج الشيكولاتة المخبوز بالفرن

المقادير

ـ زبدة أو زيت للصينية

ـ نصف كوب من السكر + كمية إضافية للرش

ـ 150غ من الشوكولاتة نصف الحلوة، مفرومة

ـ 1 و1/3 كوب من الحليب

ـ 6 صفار بيضة كبيرة + 6 بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة

ـ 6 ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض

ـ 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا

ـ ملح

ـ كريمة

الطريقة:

حضري الفرن على درجة حرارة 205 C، ضعي الرف الثالث من أسفل، ولا تفتحي باب الفرن حتى وقت وضع الصينية، ادهني الحافة الخارجية لـ 2 طبق سوفل بورسلان بالزبدة أو الزيت، اربطي صفيحة من ورق الزبدة حول الطبق بالخيوط الخاصة بالطبخ، واجعليها ترتفع فوق الحواف لنحو 8سم، ادهني داخل الطبق مع طوق الورق حوله بالزبدة المذابة، ورشيه بالسكر ( ذلك سيضيف قواماً ما يساعد في تسلّق السوفل ( ارتفاع)، تخلصي من الزائد، وبردي الطبق في الفريزر لمدة 15 دقيقة.

ضعي الشوكولاتة في وعاء كبير مقاوم للحرارة فوق وعاء فيه ماء يغلي، حركيها حتى تصبح ناعمة.

سخني الحليب حتى يوشك على الغليان في مقلاة فوق نار متوسطة، أبعديه عن النار.

ثبتي أداة الخفق على الميكسر، واخفقي صفار البيض مع 6 ملعقة كبيرة من السكر على سرعة عالية لنحو 4 دقيقة، حتى يصبح لون الخليط شاحباً.

على سرعة منخفضة، اضربي معهم الطحين، ثم اضربي نصف الحليب الساخن، كمية صغيرة كل حين ( ذلك يسمى بالتسخين ويمنع الصفار من الانسياب).

اخفقي المزيج في وعاء الحليب الساخن، اغليه على نار متوسطه – عالية، اخلطيه، خفّفي النار إلى هادئة، واغليه حتى يثخن لنحو 2 دقيقة، اسكبي الشوكولاته، الفانيلا، ورشة من الملح ( يمكن تجميد المزيج لمدة يومين، واعادة تسخينه في وعاء مضاد للحرارة يوضع على وعاء فيه ماء يغلي).

يفضل ضرب بياض البيض وهو بدرجة حرارة الغرفة، وباستخدام اداة الخفق البالون، اضربي البياض ورشة من الملح في وعاء نحاسي حتى يزبد ( او اضربيه بالميكسر في وعاء ستانلس ستيل مع كريمة التارت).

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من السكر، اضربيهم حتى يصبح الخليط ناعماً، أضيفي ملعقة السكر المتبقية واضربيهم مرة أخرى.

ضعي ⅓ من بياض البيض مع مزيج الطحين ( من الأفضل إضافته على دفعات)، اقطعي منتصف المزيج بملعقة مطاطية كبيرة، ثم بلطف اقلبيها وأخرجيها، أديري الوعاء ربع دورة، واستمري بقلب البياض وتدوير الوعاء حتي يمتزجوا بالكامل.

اسكبي البياض المتبقي مع مزيج العجين، بمعدل ثلث كل حين.

سيكون المزيج جاهزا عندما يتجانس البياض تماماً.

اسكبي المزيج في الطبق المجهز، ضعيه على صينية فرن مخددة، ذلك سيساعد في تحريك السوفل داخل وخارج الفرن، اخبريه لمدة 15 دقيقة، خففي الحرارة إلى 190 C، وتخبزبه حتى يستقر لمدة 20 دقيقة، أخرجي

قدميه مباشرة مع الكريمة ان رغبت.

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