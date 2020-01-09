تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة فكتوريا

المقادير

1. مكونات الكيك الاسفنجية

ـ 175غ من الزبدة غير المالحة، بدرجة حرارة الغرفة

ـ 175غ من سكر الكاستر

ـ 3 بيضة كبيرة، مخفوقة

ـ 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا

ـ 175 من الطحين، ذاتي التخمر

ـ رشة من الملح

2. مكونات خليط الزبدة

ـ 150غ من الزبدة غير المالحة، بدرجة حرارة الغرفة

ـ 300غ من السكر المتجلد، منخول + كمية إضافية للرش

ـ 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا

3. مكونات الحشوة

ـ 6 – 8 ملعقة صغيرة من مربى التوت أو الفراولة

الطريقة:

حضري الفرن على درجة حرارة 180 C، وادهني علبة الفرن بزيت خفيف

2. لتحضير الكيكات

اضربي الزبدة وسكر الكاستر معاً حتى يصبح المزيج شاحباً وخفيفاً.

بالتدريج، أضيفي البيض المخفوق، مع المزج جيداً بعد كل إضافة وكشط الحواف من وقت لوقت. ضعي مستخلص الفانيلا وامزجيهم ثانية، انخلي الطحين والملح في الوعاء وادعكيه حتى يصبح المزيج ناعماً ولامعاً.

قسمي العجين بين حفر العلبة الصغيرة وقومي بتسوية الوجه بالملعقة.

اخبزيهم في الرف المتوسط للفرن لمدة 15 دقيقة حتى يحمروا، وينفشوا جيداً أو حتى تخرج الشوكة نظيفة بعد غرزها في منتصف إحداها.

بردي الكيك في الصينية لدقيقتين، وبسهولة بعدها اخرجيهم وبرديهم بالكامل في مكان مناسب

لتحضير خليط الزبدة، اضربي الزبدة والسكر المتجلد والفانيلا حتى يصبح الخليط خفيفاً وشاحباً، ثم انقليه إلى كيس للعصر.

اقسمي كل كيكة إلى نصفين، واعصري خليط الزبدة على قاعدة كل نصف على شكل نقاط ( اعصري أول نقطة في المنتصف والبقية حول الحافة).

رشي المربى فوق نقاط خليط الزبدة، ضعي الاسفنجات فوقها ورشيها بالسكر المتجلد.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الكيكة الروسية بالعسل

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب الفانيلا والقرفة