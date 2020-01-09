تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو

القاهرة - لايف ستايل المقادير ⅓ كوب قطع شوكولاته داكنة

1 ملعقة صغيرة كاكاو

1 ¼ كوب حليب كامل الدسم

كريمة خفق

سكر حسب الذوق

قرفة أو كاكاو للتزيين الطريقة: نضع قطع الشوكولاته الداكنة والكاكاو و ¼ كوب من الحليب في قدر صغير على نار متوسطة ونحرك .

نترك الشوكولاته حتى تذوب داخل الحليب الساخن مع التحريك باستمرار بواسطة ملعقة خشبية .

بعدها نضيف بقية كمية الحليب ونحرك المكونات معاً حتى تمتزج جيداً وتتشكل رغوة على سطح القدر ثم نضيف كمية سكر حسب الرغبة .

بعد ذلك نسكب المزيج الساخن في أكواب الهوت تشوكليت ونزينها بكريمة الخفق الشهية مع رشة قرفة أو كاكاو ونقدمها ساخنة على الفور . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزى كيك بالشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاكاو بجوز الهند والكريمة

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