تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي اليمني الاحمر الاصلي

المقادير: ٣ كؤوس ماء

٥ حبات هيل مطحونة

٢ حبة قرنفل مطحونة

ملعقة كبيرة شاي احمر الطريقة: يملأ إبريق الشاي بالماء الساخن ويوضع على النار ويضاف اليه الهيل المطحون والقرنفل المطحون.

يترك حتى يغلي وعند الغليان تخفض درجة الحرارة.

يضاف الشاي ويترك ليغلي مدة دقيقة.

يطفئ على نار ويغطى ويترك لمدة ٢ دقيقة.

يسكب في كؤوس التقديم ويقدم ساخنا. Advertisements قد يهمك أيضا: خطوات مجربة لتنظيف البقع عن فناجين الشاي فوائد وأهمية تناول الشاي بالقرنفل والبرتقال

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