تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب الصويا بالقهوة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
ــ 2 ونصف ملعقة صغيرة من بودرة الجلاتين
ــ 160 مل من الحليب المكثف والمحلى
ــ 330 مل من حليب الصويا
ــ 1 ونصف كوب من سكر التمر
ــ 1/3 كوب من حبات البن المطحونة خشنة
الطريقة:
1. رشي بودرة الجلاتين فوق 2 ملعقة كبيرة من الماء البارد في كوب أو وعاء صغير واتركيه لــ 5 دقائق او حتى ينعم.
2. في هذه الأثناء، اخلطي الحليب المكثف وحليب الصويا في مقلاة صغيرة وسخنيهم على نار -متوسطة ،ولا تدعيهم يغلوا، ضعي فوقهم مزيج الجلاتين، واطبخيهم، حركيهم لــ 2 دقيقة، او حتى يذوب الجلاتين، وبرديهم في درجة حرارة الغرفة.
قسميهم بين 6 كؤوس زجاجية، وضعيهم في الثلاجة لــ 6 ساعات أو طوال الليل، بحيث يستقر الجيليه قليلا فقط.
3. اخلطي سكر التمر و400 مل من الماء في مقلاة صغيرة واتركيهم ببطئ يغلوا فوق نار متوسطة، حركيهم حتى يذوب السكر، خففي النار الى ضعيفة، ودعيهم يغلوا لــ 5 دقائق، او حتى يثخنوا قليلاً، أضيفي القهوة واطبخيهم لــ 2 دقيقة اضافية، أبعديهم عن النار وبرديهم بدرجة حرارة الغرفة.
4. قومي بتصفية الشراب بمصفاة، حتى يتخلص من القطع الصلبة، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد.
5. اسكبي بعض الشراب فوق الجيليه، وقدميه بجانب الشراب المتبقي، وتمتعي.
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