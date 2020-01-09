تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا كواترو تشيز

المقادير:

1 كوب من الكرفس المشرح

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

1 عجينة بيتزا رقيقة، جاهزة

1 كوب من صوص البندورة

450غ من جبنة الموزاريلا الطازجة

110غ من النقانق الايطالية الحلوة

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

450غ من لحم البقر، أو الخروف

الطريقة:

سخني الفرن على درجة حرارة 165°C، حركي الكرفس بالزيت وحمصيه في الصينية حتى يصبح طرياً لحوالي 25 دقيقة

ارفعي درجة حرارة الفرن الى 250°C ، رشي الذرة المطحونة فوق عجينة البيتزا، ثم ضعي العجين على سطح نظيف عليه طحين، ومدديه على شكل مستطيل

وانقليه الى الصينية المجهزة.

افرشي الصوص والجبنة، وضعي الكرفس فوق ربع واحد من الفطيرة، والنقانق على ربع آخر

اخبزيها حتى تحمر لحوالي 18 دقيقة.

ضعي اللحم والبقدونس على الربعين المتبقيين من الفطيرة، على التوالي، وقدميها ساخنة.

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