تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحواوشي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
½ كيلو لحم مفروم
250 غ دهن خروف
بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فلفل اخضر
رشة ملح
رشة كمون
رشة فلفل اسود
2 حبهان
¼كوب زيت
2 فلفل اخضر
5 أرغفة خبز
الطريقة:
افرمي البصل ناعما جدا و اتركيه جانبا فى وعاء عميق .
قطعى الفلفل قصطع صغيرة و ضيفيه بالوعاء على البصل .
ضيفى الملح و الكمون و الحبهان و الفلفل .
ضيفى اللحم المفروم و قومى برش قطعة من دهن الخروف على الخليط .
قومى بالتقليب و الخلط جيدا لتمتزج كل المكونات معا .
ادخلى الوعاء الثلاجة لمدة ساعة .
احضرى الخبز بعد مرور الساعة و اصنعى فى كل خبز من الجانب فتحة صغيرة ادخلى من خلالها الحشو و افرديه داخل الرغيف .
كررى الامر مع كل الارغفة الحشو .
ادهنى الخبز من اعلى و من اسفل بالزيت .
سخنى الفرن جيدا على نار متوسطة .
رصى الخبز فى صينية و ادخليها الفرن على الشبكة و اتركيه حتى تمام النضج (من ربع لتلت ساعة) .
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