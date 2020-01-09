تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحواوشي

المقادير:

½ كيلو لحم مفروم

250 غ دهن خروف

بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فلفل اخضر

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل اسود

2 حبهان

¼كوب زيت

2 فلفل اخضر

5 أرغفة خبز

الطريقة:

افرمي البصل ناعما جدا و اتركيه جانبا فى وعاء عميق .

قطعى الفلفل قصطع صغيرة و ضيفيه بالوعاء على البصل .

ضيفى الملح و الكمون و الحبهان و الفلفل .

ضيفى اللحم المفروم و قومى برش قطعة من دهن الخروف على الخليط .

قومى بالتقليب و الخلط جيدا لتمتزج كل المكونات معا .

ادخلى الوعاء الثلاجة لمدة ساعة .

احضرى الخبز بعد مرور الساعة و اصنعى فى كل خبز من الجانب فتحة صغيرة ادخلى من خلالها الحشو و افرديه داخل الرغيف .

كررى الامر مع كل الارغفة الحشو .

ادهنى الخبز من اعلى و من اسفل بالزيت .

سخنى الفرن جيدا على نار متوسطة .

رصى الخبز فى صينية و ادخليها الفرن على الشبكة و اتركيه حتى تمام النضج (من ربع لتلت ساعة) .

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