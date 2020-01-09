تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش فاهيتا الدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير: ½ كيلو صدور دجاج

400 غ مشروم

فليفلة خضراء

فليفلة حمراء

بصلة

1 كوسة حجم كبير

بهارات شاورما –

بهارات دجاج

ملح

فلفل اسود (حسب الرغبة )

3 ملعقة صغيرة زيت نباتي

3 أرغفة خبز صاج الطريقة: قطعى الدجاج و الخضار شرائح .

ارفعى مقلاة واسعة على النار .

ضعىالزثت و قلى البصل حتى يتحول للون الذهبى .

ضيفى الفلفل بالوانه و الكوسة و قومى بالتقليب جيدا .

ضيفى المشروم و اعيدى التقليب .

ارفعى خليط الخضروات جانبا .

فى نفس المقلاة على النار ضعى الدجاج بالتدريج و قومى بالتقليب .

ضيفى الملح و البهارات و قومى بالتقليب حتى تمام النضج .

ضيفى الخضار و قلبى المزيج معا ثم ارفعيهم من على النار .

قسمى كل رغيف صاج الى 4 ارباع .

ضعى كمية من الحشو منتصف كل ربع ثم لفيه مثل الاسطوانة .

بعد حشو الخبز حمريه فى التوستر .

يقدم ساخنا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكعبات الدجاج بالسمسم والعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفحم

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