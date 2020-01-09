تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برغر الدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 كيلو صدور دجاج

3 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

1 ملعقة كبيرة كزبرة يابسة

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة دقيق الذرة

2 ملعقة كبيرة زيت

خبز همبرجر

شرائح خس

شرائح طماطم

شرائح بصل

شرائح جبن شيدر

كاتشب ومايونيز وخردل الطريقة: نضع صدور الدجاج في محضرة الطعام ونطحنها حتى تصبح ناعمة .

نضع الدجاج المفروم في وعاء ونضيف الثوم والبصل البودرة والكزبرة اليابسة والملح والفلفل والكورن فلاور ونعجن المكونات حتى تتوزع في الدجاج جيداً .

نضع الدجاج في الثلاجة لحوالي نصف ساعة وبعدها نشكل أقراص الهمبرجر ونضعها على ورق زبدة .

نحمي الزيت في مقلاة غير لاصقة ثم نقلي الدجاج من الطرفين حتى تنضج وتكتسب لوناً جميلا .

ندهن خبز الهمبرجر بالمايونيز والكاتشب والخردل ونضع شرائح الخس والطماطم والبصل والدجاج والجبن فيها وبذلك يكون الساندوتش جاهزاً للتقديم . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالقراصيا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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