تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويش السلطعون

المقادير:

كوب سلطعون مبشور

1/3كوب خيار مقطع شرائح رفيعة

ورقتان من الخس الأفرنجي الملون

1/3كوب جزر مقطع شرائح

ملعقة طعام سمسم

ملعقة طعام مايونيز

ملعقتا طعام عصير ليمون حامض

شطيرتان من خبز التوست الطري الطريقة:

1- ضعي عصير الليمون والمايونيز علي الخيار والجزر وقلبي. 2- احضري شريحة الخبز ضعي الخس الملون وخليط الخيار والجزر ثم لحم السلطعون ورشة سمسم . Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيرساندويش السلطعون الأميركي الصحي تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز

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