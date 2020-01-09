تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويش السلطعون

المقادير:
كوب سلطعون مبشور
1/3كوب خيار مقطع شرائح رفيعة
ورقتان من الخس الأفرنجي الملون
1/3كوب جزر مقطع شرائح
ملعقة طعام سمسم
ملعقة طعام مايونيز
ملعقتا طعام عصير ليمون حامض
شطيرتان من خبز التوست الطري
الطريقة:
1- ضعي عصير الليمون والمايونيز علي الخيار والجزر وقلبي.
2- احضري شريحة الخبز ضعي الخس الملون وخليط الخيار والجزر ثم لحم السلطعون ورشة سمسم .
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