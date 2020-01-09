تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويش روستو الحبش

المقادير: 1/2كوب روكا

شطيرتان من خبز التوست الطري

ملعقة كبيرة زبدة

شريحتين من روستو الحبش

3شرائح تفاح أحمر الطريقة: 1- احضري الخبز و ضعي عليه قطع الروستو .

2- أضيفي التفاح و الروكا .

3- ضعي قطعة الخبز الأخرى . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخبز الصامولي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم

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