تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويش روستو الحبش

المقادير:
1/2كوب روكا
شطيرتان من خبز التوست الطري
ملعقة كبيرة زبدة
شريحتين من روستو الحبش
3شرائح تفاح أحمر
الطريقة:
1- احضري الخبز و ضعي عليه قطع الروستو .
2- أضيفي التفاح و الروكا .
3- ضعي قطعة الخبز الأخرى .
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