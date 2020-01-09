صحة ورشاقة

كيف يساعدك الكافيين فى التخلص من الوزن الزائد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن تناول الكافيين يزيد من فرص التخلص من زيادة الوزن والسمنة، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

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وكشفت الدراسة أنه يمكن للكافيين مواجهة بعض الزيادة في الوزن الناتجة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر، فقام العلماء في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بتغذية الفئران بنظام غذائي غني بالدهون وعالى السكر،  ثم أعطوا بعض الكافيين المستخرج من الشاي وغيرها من الشاي منزوع الكافيين، وتسبب ذلك في فقدان  الفئران التي استهلكت مستخلص الكافيين وزنا أقل بنسبة 16 ٪ و 22 ٪ أقل من الدهون في الجسم .

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وكانت الآثار المضادة للسمنة مماثلة بين الفئران التي تستهلك الكافيين الاصطناعية أو الكافيين المستخرجة من القهوة، ومن خلال الدراسة  الخاصة بخلايا الفئران، وجد العلماء أن الكافيين يمارس بعض آثاره عن طريق تغيير التعبير عن جينات معينة، وقد أبلغوا عن نتائجهم في ورقة بحث حديثة عن مجلة Journal of Functional Foods.

ويقول مؤلف الدراسة المقابل البروفيسور إلفيرا غونزاليس دي ميخيا ، مدير علوم التغذية في الجامعة: "بالنظر إلى النتائج ، يمكن اعتبار الشاي والكافيين من العوامل المضادة للسمنة"، فالكافيين  يساهم بشكل كبير في خفض تراكم الدهون في الجسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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