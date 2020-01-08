تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش الفلافل بالجبن

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
– ثمانمئة غرام من الحمص المنقوع بالماء مع كربونات الصودا.
– حبة مفرومة ناعماً من البصل.
– فصان مفرومان من الثوم.
– ربع كوب من مفروم البقدونس.
– ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
– ملعقة صغيرة من الكمون.
– ملعقة صغيرة من الملح.
– ملعقتان كبيرتان من الطحين.
– ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
– نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.
– مئتان وثلاثون غراماً من اللبن.
– فصان مفرومان من الثوم.
– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
– نصف ملعقة صغيرة من الملح.
– أربعة أرغفة من الخبز العربي.
– ثلاث ملاعق من جبنة الفيتا
– حبتان من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.
الطريقة:
– أولاً يُخلط الحمص، مع البصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والكمون، والملح، والفلفل الحار في الخلاط الكهربائي.
– ثم يُشكل الفلافل إلى كرات متساوية الحجم.
– ثم تُدهن كرات الفلافل بالقليل من زيت الزيتون، وتُصفّ في صينية مغلفة بورق القصدير.
– يُخبز الفلافل في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
– يُخلط اللبن مع الثوم، وعصير الليمون، والملح.
– تُوضع كرات الفلافل في أرغفة الخبز، وتُضاف الخضروات والصلصة إليها وجبنة الفيتا.
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