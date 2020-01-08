تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش الفلافل بالجبن

المقادير:

– ثمانمئة غرام من الحمص المنقوع بالماء مع كربونات الصودا.

– حبة مفرومة ناعماً من البصل.

– فصان مفرومان من الثوم.

– ربع كوب من مفروم البقدونس.

– ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

– ملعقة صغيرة من الكمون.

– ملعقة صغيرة من الملح.

– ملعقتان كبيرتان من الطحين.

– ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

– نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.

– مئتان وثلاثون غراماً من اللبن.

– فصان مفرومان من الثوم.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– نصف ملعقة صغيرة من الملح.

– أربعة أرغفة من الخبز العربي.

– ثلاث ملاعق من جبنة الفيتا

– حبتان من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

الطريقة:

– أولاً يُخلط الحمص، مع البصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والكمون، والملح، والفلفل الحار في الخلاط الكهربائي.

– ثم يُشكل الفلافل إلى كرات متساوية الحجم.

– ثم تُدهن كرات الفلافل بالقليل من زيت الزيتون، وتُصفّ في صينية مغلفة بورق القصدير.

– يُخبز الفلافل في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

– يُخلط اللبن مع الثوم، وعصير الليمون، والملح.

– تُوضع كرات الفلافل في أرغفة الخبز، وتُضاف الخضروات والصلصة إليها وجبنة الفيتا.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح